Физики подсчитали типы снежинок

Возможное количество различных снежинок, существующих в природе, по Нельсону, определяется числом с 768 нулями. Ученый полагает, что обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно.

Снежинка представляет собой снежный или ледяной кристалл, чаще всего имеющий форму шестиугольной пластины. Как правило снежинка образуется при сильных морозах во время десублимации — перехода водяного пара сразу в твердое состояние, минуя жидкую фазу.

В декабре американские инженеры с канала FliteTest выложили в YouTube ролик, на котором показали летающую рождественскую елку. Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона. Его же инженеры использовали для транспортировки рождественских подарков.