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12:52 (мск), источник: Actualitati.md

Прокуратуры Кишинева объединят в единую структуру

Прокуратуры, которые действуют в столичных секторах Ботаника, Буюканы, Центр, Чеканы и Рышкановка станут единой структурой.

Источник: Actualitati.md

Их объединят в Прокуратуру муниципия Кишинев. Это предусматривает новый закон о Прокуратуре. Положения вступят в силу с 1 января 2017 года.

Действующие прокуроры муниципия Кишинев продолжат свою деятельность в рамках новой структуры, а главы прокуратур Ботаники, Буюкан, Центра, Чекан и Рышкановки станут заместителями главного прокурора муниципия Кишинев и будут работать вплоть до истечения их нынешнего мандата.

Напомним, через аналогичный процесс прошла Прокуратура АТО Гагаузия. С момента вступления в силу нового закона завершили свою деятельность прокуратуры при апелляционных палатах, военные прокуратуры и транспортная прокуратура.

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