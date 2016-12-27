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12:59 (мск), источник: АиФ Омск

Омичка подозревается в уклонении от уплаты налогов на 12 миллионов рублей

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Как предполагает следствие, женщина намеренно распорядилась указать в документах заниженные суммы, дабы избежать полной уплаты налогов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УФНС России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ТЭК «Автолит», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонения от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая заключила договоры на оказание транспортной экспедиции с рядом предприятий и организаций, обязавших обеспечивать доставку грузов заказчиков по маршрутам и оказывать экспедиционные услуги.

«Подозреваемая, с целью уклонения от уплаты НДС, с января 2012 по декабрь 2014 года распорядилась не указывать в бухгалтерских учетных документах и налоговых декларациях действительную сумму полученной оплаты за перевозку грузов, тем самым существенно уменьшив налогооблагаемую базу по НДС. Налоговые декларации, содержащие ложные сведения, она представила в налоговые органы», — рассказала Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области.

В результате этих противоправных действий подозреваемая уклонилась от уплаты налога в общей сумме 12,7 млн руб.

Сейчас следователями проведены обыски, выемки интересующей документации, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается, сообщает сайт СУ СКР по Омской области.

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