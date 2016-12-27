Один из хосписов на Кубани назван именем Елизаветы Глинки

«Я переименовал наше обособленное подразделение — хоспис номер один в Михайловском, теперь это будет хоспис имени Елизаветы Глинки. Почему я переименовал его — доктор Лиза у нас была 1 марта этого года. Она давала оценку нашему хоспису и говорила, что в этом хосписе любят пациентов», — сказал Суслов.

Он уточнил, что на в хосписе находятся 37 пациентов. Всего учреждение рассчитано на 100 человек.

Авиакатастрофа Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Ранее сообщалось, что именем Елизаветы Глинки будет названо одно из лечебных учреждений Минобороны России.