В Новосибирске скончалась главный режиссёр театра Музкомедии Элеонора Титкова

Элеонора Ивановна работала в Новосибирском театре музыкальной комедии. Долгое время была главным режиссёром.

Цыганский барон, «Весёлая вдова», шедевры Кальмана «Фиалка Монмартра», «Сильва», «Баядера», мюзикл «Инкогнито из Петербурга» — она ставила эти известные оперетты. Последний спектакль — музыкальная драма «А зори здесь тихие…».

Долгие годы Элеонора Ивановна возглавляла кафедру музыкального театра Новосибирской государственной консерватории. До последнего времени она была в хорошей форме занималась концертными программами, работала со студентами.

Прощание с Элеонорой Титковой пройдет 29 го декабря в зале Новосибирской консерватории.