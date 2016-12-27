В Новосибирске скончалась главный режиссёр театра Музкомедии Элеонора Титкова
Сегодня на 80 году жизни скончалась Заслуженный деятель искусств России Элеонора Титкова.
Сегодня на 80 году жизни скончалась Заслуженный деятель искусств России Элеонора Титкова.
Элеонора Ивановна работала в Новосибирском театре музыкальной комедии. Долгое время была главным режиссёром.
Цыганский барон, «Весёлая вдова», шедевры Кальмана «Фиалка Монмартра», «Сильва», «Баядера», мюзикл «Инкогнито из Петербурга» — она ставила эти известные оперетты. Последний спектакль — музыкальная драма «А зори здесь тихие…».
Долгие годы Элеонора Ивановна возглавляла кафедру музыкального театра Новосибирской государственной консерватории. До последнего времени она была в хорошей форме занималась концертными программами, работала со студентами.
Прощание с Элеонорой Титковой пройдет 29 го декабря в зале Новосибирской консерватории.