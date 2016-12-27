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13:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске скончалась главный режиссёр театра Музкомедии Элеонора Титкова

Сегодня на 80 году жизни скончалась Заслуженный деятель искусств России Элеонора Титкова.

Источник: Вести - Новосибирск

Элеонора Ивановна работала в Новосибирском театре музыкальной комедии. Долгое время была главным режиссёром.

Цыганский барон, «Весёлая вдова», шедевры Кальмана «Фиалка Монмартра», «Сильва», «Баядера», мюзикл «Инкогнито из Петербурга» — она ставила эти известные оперетты. Последний спектакль — музыкальная драма «А зори здесь тихие…».

Долгие годы Элеонора Ивановна возглавляла кафедру музыкального театра Новосибирской государственной консерватории. До последнего времени она была в хорошей форме занималась концертными программами, работала со студентами.

Прощание с Элеонорой Титковой пройдет 29 го декабря в зале Новосибирской консерватории.

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