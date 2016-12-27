Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Стало известно о результатах экспертизы обломков Ту-154
Путин дал обещание после крушения Ту-154 (видео)
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
13:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье объявлена эпидемия ОРВИ

ПЕРМЬ, 27 декабря, РИА ФедералПресс. За минувшую неделю в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 24440 человек, показатель заболеваемости составил 93,5 на 10 тысяч населения. Это превышает эпидемический порог на 17%.

В больницы края госпитализировано 593 человека, в том числе 460 детей.

По данным исследований, в настоящее время в регионе циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Грипп выявлен лишь у шести пациентов."Главным государственным санитарным врачом по Пермскому краю вынесено постановление «О введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ». Дополнительные противоэпидемические мероприятия введены в отношении организованных детских коллективов, медицинских организаций и организаций социального обслуживания населения, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно постановлению, в учебных заведениях, где количество заболевших превысит 20%, занятия будут приостановлены не менее, чем на неделю. Руководителям детсадов следует запастись термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами и масками. Обязательно своевременное проветривание помещений и витаминизация пищи.

Медикам рекомендовано ограничить прием посетителей в стационарах с 27 декабря.

По предварительным прогнозам эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Пермского края ожидается в январе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Нюрбинского района Якутии задержан за превышение полномочий
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь