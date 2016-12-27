В Прикамье объявлена эпидемия ОРВИ

В больницы края госпитализировано 593 человека, в том числе 460 детей.

По данным исследований, в настоящее время в регионе циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Грипп выявлен лишь у шести пациентов."Главным государственным санитарным врачом по Пермскому краю вынесено постановление «О введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ». Дополнительные противоэпидемические мероприятия введены в отношении организованных детских коллективов, медицинских организаций и организаций социального обслуживания населения, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно постановлению, в учебных заведениях, где количество заболевших превысит 20%, занятия будут приостановлены не менее, чем на неделю. Руководителям детсадов следует запастись термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами и масками. Обязательно своевременное проветривание помещений и витаминизация пищи.

Медикам рекомендовано ограничить прием посетителей в стационарах с 27 декабря.

По предварительным прогнозам эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Пермского края ожидается в январе.