Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Шотландские ученые объяснили существование секса
Центр Кудрина объяснил неудачи реформ в России
Эксперты назвали причину отказа Лукашенко приехать в РФ на саммит
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
13:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области уменьшилось количество детей-сирот

На протяжении последних пяти лет каждый год в среднем на 4% от общего количества сокращается число детей-сирот.

Благодаря целенаправленной работе субъектов семейного неблагополучия стала положительная динамика ежегодного уменьшения детей, оставшихся без попечения родителей.

Последние 5 лет в регионе зафиксировано уменьшение в среднем на 4% общего количества сирот и детей без попечения родителей. Так, к 1 января 2015 года на учете стояли 8462 детей-сирот (2,13% от всех детей региона), к 1 января 2016 года — уже 8045 детей-сирот (1,97%). Последние данные на 1 декабря гласят, что в Омской области учтено 7.7707 маленьких сирот (1,9%).

В управлении опеки и попечительства и адаптивного образования отмечают, что более 90% детей-сирот в настоящее время находятся в замещающих семьях: приемные семьи, семьи опекунов. На сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 656 приемных семей, в которых воспитывается всего 1939 детей.

Каждый год число детей, оставшихся без попечения родителей, существенно сокращается.

Так, в 2015 году количество таких детей снизилось на 24,4%, а за 2016 года — на 14,6%.

На сегодняшний день в Омской области действует 14 организаций для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Всего в них проживают 568 детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Популярные блогеры обнаружили, что в Омске плохо убирают снег возле пешеходных переходов
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь