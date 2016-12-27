В Омской области уменьшилось количество детей-сирот

Благодаря целенаправленной работе субъектов семейного неблагополучия стала положительная динамика ежегодного уменьшения детей, оставшихся без попечения родителей.

Последние 5 лет в регионе зафиксировано уменьшение в среднем на 4% общего количества сирот и детей без попечения родителей. Так, к 1 января 2015 года на учете стояли 8462 детей-сирот (2,13% от всех детей региона), к 1 января 2016 года — уже 8045 детей-сирот (1,97%). Последние данные на 1 декабря гласят, что в Омской области учтено 7.7707 маленьких сирот (1,9%).

В управлении опеки и попечительства и адаптивного образования отмечают, что более 90% детей-сирот в настоящее время находятся в замещающих семьях: приемные семьи, семьи опекунов. На сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 656 приемных семей, в которых воспитывается всего 1939 детей.

Каждый год число детей, оставшихся без попечения родителей, существенно сокращается.

Так, в 2015 году количество таких детей снизилось на 24,4%, а за 2016 года — на 14,6%.

На сегодняшний день в Омской области действует 14 организаций для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Всего в них проживают 568 детей.