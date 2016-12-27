В Омской области уменьшилось количество детей-сирот
На протяжении последних пяти лет каждый год в среднем на 4% от общего количества сокращается число
На протяжении последних пяти лет каждый год в среднем на 4% от общего количества сокращается число
Благодаря целенаправленной работе субъектов семейного неблагополучия стала положительная динамика ежегодного уменьшения детей, оставшихся без попечения родителей.
Последние 5 лет в регионе зафиксировано уменьшение в среднем на 4% общего количества сирот и детей без попечения родителей. Так, к 1 января 2015 года на учете стояли 8462
В управлении опеки и попечительства и адаптивного образования отмечают, что более 90%
Каждый год число детей, оставшихся без попечения родителей, существенно сокращается.
Так, в 2015 году количество таких детей снизилось на 24,4%, а за 2016 года — на 14,6%.
На сегодняшний день в Омской области действует 14 организаций для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Всего в них проживают 568 детей.