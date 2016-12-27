Омская мэрия предупредила о фальшивых Дедах Морозах

Перед новогоднии праздниками мэрия Омска предупредила горожан о мошенниках, которые могут прийти в дом под видом Деда Мороза и Снегурочки.

Специалисты департамента общественной безопасности обнародовали пошаговую инструкцию — как правильно заказывать сказочных персонажей.

Первое: заказывая домой для ребятишек Деда Мороза и Снегурочку, пользоваться услугами только проверенных фирм.

В противном случае в ведомстве описали несказочный сценарий развития событий: пока добрый Дедушка Мороз развлекает хозяев и слушает детские стихи, его «внучка» исчезает. А вскоре оказывается, что из квартиры исчезли ценные вещи и деньги.

Второе: жители города должны быть бдительны в любом случае при появлении в доме посторонних людей.

Третье: о любом мошенничестве сообщать в органы внутренних дел по телефону: 02 или Дежурную часть отдела полиции по месту жительства.