Омская мэрия предупредила о фальшивых Дедах Морозах
В департаменте общественной безопасности описали безрадостный итог визита в дом ненастоящих сказочных персонажей.
В департаменте общественной безопасности описали безрадостный итог визита в дом ненастоящих сказочных персонажей.
Перед новогоднии праздниками мэрия Омска предупредила горожан о мошенниках, которые могут прийти в дом под видом Деда Мороза и Снегурочки.
Специалисты департамента общественной безопасности обнародовали пошаговую инструкцию — как правильно заказывать сказочных персонажей.
Первое: заказывая домой для ребятишек Деда Мороза и Снегурочку, пользоваться услугами только проверенных фирм.
В противном случае в ведомстве описали несказочный сценарий развития событий: пока добрый Дедушка Мороз развлекает хозяев и слушает детские стихи, его «внучка» исчезает. А вскоре оказывается, что из квартиры исчезли ценные вещи и деньги.
Второе: жители города должны быть бдительны в любом случае при появлении в доме посторонних людей.
Третье: о любом мошенничестве сообщать в органы внутренних дел по телефону: 02 или Дежурную часть отдела полиции по месту жительства.