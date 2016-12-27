Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Шотландские ученые объяснили существование секса
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Кадыров высказался о крушении российского самолета Ту-154
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
13:11 (мск), источник: Om1.ru

Омская мэрия предупредила о фальшивых Дедах Морозах

В департаменте общественной безопасности описали безрадостный итог визита в дом ненастоящих сказочных персонажей.

Источник: Om1.ru

Перед новогоднии праздниками мэрия Омска предупредила горожан о мошенниках, которые могут прийти в дом под видом Деда Мороза и Снегурочки.

Специалисты департамента общественной безопасности обнародовали пошаговую инструкцию — как правильно заказывать сказочных персонажей.

Первое: заказывая домой для ребятишек Деда Мороза и Снегурочку, пользоваться услугами только проверенных фирм.

В противном случае в ведомстве описали несказочный сценарий развития событий: пока добрый Дедушка Мороз развлекает хозяев и слушает детские стихи, его «внучка» исчезает. А вскоре оказывается, что из квартиры исчезли ценные вещи и деньги.

Второе: жители города должны быть бдительны в любом случае при появлении в доме посторонних людей.

Третье: о любом мошенничестве сообщать в органы внутренних дел по телефону: 02 или Дежурную часть отдела полиции по месту жительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Популярные блогеры обнаружили, что в Омске плохо убирают снег возле пешеходных переходов
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь