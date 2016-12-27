Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Беременных просят не пользоваться косметикой
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
Эксперты назвали причину отказа Лукашенко приехать в РФ на саммит
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
15:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Минобороны выделит ансамблю Александрова 70 квартир — Шойгу

Министерство обороны России планирует в ближайшее время выделить квартиры ансамблю Александрова, чтобы восстановить этот коллектив. Об этом 27 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.

Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь