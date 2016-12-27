Алмазные «руки» собрали провода толщиной в три атома
Материаловеды из США, Мексики и Германии синтезировали провода на основе сульфида меди, толщина которых составляет всего три атома.
Материаловеды из США, Мексики и Германии синтезировали провода на основе сульфида меди, толщина которых составляет всего три атома.
Добиться упорядоченной структуры удалось с помощью направленной самосборки, за которую отвечали молекулярные фрагменты алмаза. Ученые полагают, что подобные провода могут найти применения в умной одежде — если заменить медь на цинк, то структуры будут обладать пьезоэлектрическими свойствами и смогут вырабатывать электрический ток при деформации.
Интересно, что сразу после сборки нанопровода оказываются покрыты изолирующим слоем из «наноалмазов». Исследование опубликовано в журнале Nature Materials, кратко о нем сообщает
Протяженные наноструктуры, получающиеся методами самосборки, часто состоят из одноатомных цепочек, по которым могут перемещаться заряды. Это значительно ограничивает электронные свойства таких структур: носителям заряда приходится поочередно перемещаться от атома к атому, образуя «очереди». Обойти это ограничение можно немного увеличив диаметр проводящей части. Для этого авторы новой работы предложили альтернативный подход к самосборке нанопроводов.
Один из способов направить самосборку к требуемой геометрической форме — использовать
В новой работе фактором, направляющим рост нанопроводов, стало
Исходными веществами для синтеза были раствор сульфата меди, содержащие ионы металла, и раствор адамантантиола. Последний представляет собой молекулу, структура углеродного скелета которой повторяет структуру алмаза.
Иными словами, это наноалмаз, состоящий из всего 10 атомов углерода, окруженный атомами водорода.
Окончание тиол означает, что к структуре прикреплен один боковой атом серы, ответственный за соединение алмазоподобной частицы с медью.
Сердцевина нанопровода, как показали рентгеноструктурные исследования, состоит из чередующихся треугольников серы и меди. Помимо меди, ученым удалось получить похожие провода из серебра, цинка, кадмия и железа, что показывает универсальность подхода. Авторы рассказывают, что структуры, получившиеся с сульфидом кадмия могут быть интересны с точки зрения их оптических свойств — они близки к материалам, использующимся в светодиодах, а аналогичный селенид железа интересен с точки зрения возможных сверхпроводящих свойств.
Ранее группа японских химиков под руководством Макото Фудзиты из Университета Токио запустила рекордную по масштабам самосборку
Владимир Королёв