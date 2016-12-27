Эрмитаж обнаружил в запасниках скульптуру из музеев Берлина, потерянную в годы войны
«Виктория Кальватоне» — шедевр времен Римской империи, созданный на основе композиции и статуарных мотивов произведений более раннего времени.
«Виктория Кальватоне» — шедевр времен Римской империи, созданный на основе композиции и статуарных мотивов произведений более раннего времени.
«Потерянная в годы войны скульптура “Виктория Кальватоне” из Античного собрания Государственных музеев Берлина, которая до 1939 года находилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, была в ходе научных исследований снова обнаружена в России. Эрмитаж и германские коллеги договорились о совместном исследовании скульптуры, которая была перемещена в Россию и недавно была выделена из общей массы скульптурных памятников для специального исследования и реставрации», — сказали в
Как объяснили представители музея, «статуя “Виктории” при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура XVII века». Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, но недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру. «В результате работы с архивными материалами и на основании
В музее также отметили, что немецкий археолог Герман Парцингер поблагодарил российских коллег за открытое исследование. «Эрмитаж и Государственные музеи Берлина в течение нескольких лет ведут хорошее профессиональное общение и реализовали многочисленные общие выставочные проекты, в том числе с участием перемещенных во время войны культурных ценностей. Пример — недавняя выставка “Бронзовый век. Европа без границ”. Теперь научное исследование скульптуры “Виктория Кальватоне” станет началом следующего этапа превосходного, основанного на доверии сотрудничества», — сказал он.
Танцующая богиня победы
«Виктория Кальватоне» — шедевр времен Римской империи, созданный на основе композиции и статуарных мотивов произведений более раннего времени. Позолоченная бронзовая статуя высотой 170 см изображает танцующую на небесной сфере богиню. Согласно надписи на шаре, статуя Виктории была установлена в период правления Марка Аврелия и Люция Вера (161−169 годы), предположительно, по случаю победы в
Скульптура была найдена в 1836 году вблизи Кальватоне в Ломбардии (Италия). В декабре 1841 года директор картинной галереи Густав Фридрих Ваген приобрел коллекцию скульптур для Королевского музея в Берлине, куда она поступила весной 1842 года. В 1939 году она, как и многие другие музейные предметы, была перенесена в Имперский монетный двор на площади Молькенмаркт.
После окончания войны она считалась потерянной и в 2005 году была опубликована в каталоге потерянных экспонатов Античных собраний. Задокументированным был только вывоз статуи «Виктории» русскими трофейными бригадами.