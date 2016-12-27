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16:10 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининград пытались ввезти 4 тонны новой одежды под видом секонд-хенда

В Калининград пытались ввезти 4 тонны новой одежды и обуви под видом ношеной.

Обман раскрыли инспекторы Московского таможенного поста, сообщили в пресс-службе областной таможни.

В контейнерах, прибывших из Германии, было 19 тонн одежды и обуви. Но оказалось, что почти 4 тонны запакованы в индивидуальные упаковки и следов износа не имеют.

«Товар был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили предположения инспекторов Московского таможенного поста, проводивших досмотр. Юридическому лицу, нарушившему таможенное законодательство, грозит штраф, размер которого будет установлен судом», — сообщили в ведомстве.

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