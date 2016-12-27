Парковка в Москве 31 декабря будет платной

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут парковаться в городе все новогодние праздники бесплатно, вместе с тем 31 декабря, в субботу, парковка будет платной. Об этом ТАСС сообщил источник в городской администрации.

«С 1 по 8 января парковаться можно будет бесплатно, в этот период действуют так называемые парковочные каникулы. А 31 декабря — суббота, поэтому парковка будет платной», — отметил собеседник агентства.

В Москве бесплатно можно парковаться по воскресеньям и государственным праздникам. Все желающие смогут оставлять свои машины бесплатно с 00:00 до 24:00 мск по воскресеньям, нерабочим праздничным дням, выходным дням — субботам и воскресеньям, перенесенным согласно федеральному закону, а также по субботам, следующим за праздничным или выходным днем.