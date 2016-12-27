Качественная питьевая вода оказалась недоступна 7% россиян
По словам главы государства, «практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель».
По словам главы государства, «практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель».
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Значительная часть поверхностных вод в России загрязнена, заявил на заседании Госсовета президент Владимир Путин.
«Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные. 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой», — сказал президент.
По словам главы государства, «практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель».
Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной. Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта и личного, и общественного составляет от 50 до 90%.