Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Шотландские ученые объяснили существование секса
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
Политики в Германии отреагировали на крушение российского Ту-154
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Самолеты начинают мстить»: летчик-испытатель о крушении Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
14:45 (мск), источник: Интерфакс

Качественная питьевая вода оказалась недоступна 7% россиян

По словам главы государства, «практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Значительная часть поверхностных вод в России загрязнена, заявил на заседании Госсовета президент Владимир Путин.

«Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные. 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой», — сказал президент.

По словам главы государства, «практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель».

Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной. Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта и личного, и общественного составляет от 50 до 90%.
Владимир Путинпрезидент России
Комментарии
2
Sergey
Оказывается автотранспорт виноват. )) А то что весь сибирский регион, загажен исключительно нефтегазовыми госкорпорациями, это не в счёт? Регион, непосредственно и напрямую формирующий всю экологию, в средней полосе рф. ПуКину пора обратно, в первый класс идти учиться. Как и всем тем, кто формирует его "личное мнение".))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Истребитель бензина
Опять враньё... Если "качественной питьевой водой" не считать бутилированную воду , то тогда она недоступна для 70 % .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154
Убийца российского посла в Турции охранял Эрдогана
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Суд в Москве признал события 2014 года на Украине госпереворотом
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь