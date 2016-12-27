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16:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дом культуры открылся в хуторе Меркуловский в Ростовской области

В хуторе Меркуловский Вешенского района открылся обновленный дом культуры.

Здание было построено в 1972 год и с тех пор капитально не ремонтировалось. Правительство региона выделило больше 7 миллионов рублей, еще почти 3 добавил местный бюджет. В итоге — капитальный ремонт обошелся в сумму немногим более 10 миллионов рублей. За эти деньги отремонтировали крышу, заменили окна и двери, восстановили зрительный зал, библиотеку, комнаты для кружков. Обустроили и пандусы.

Кроме того, приобрели занавес и кулисы, звукотехническое и световое оборудование, театральные кресла, музыкальные инструменты. В обновленных комнатах будут работать песенные и танцевальные коллективы, кружок поделок, клубы по интересам, казачий хор.

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