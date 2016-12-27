Минздрав разработает предложения по регулированию спиртосодержащих лекарств в январе

Салагай сообщил, что Минздрав совместно с федеральными органами исполнительной власти разрабатывает предложения по регулированию отпуска спиртосодержащих лекарственных препаратов в аптеках. «В течение января должны разработать предложения», — сказал он.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минздрав в январе разработает предложения по регулированию спиртосодержащих лекарств. Об этом заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщил, что реализация валокордина в аптеках по рецептам может начаться уже во II квартале 2017 года.

Глава Минздрава Вероника Скворцова 23 декабря говорила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки. «Это и количественный учет — не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, — маленькие пузырьки», — привела примеры министр.

По ее словам, сейчас «активно обсуждается вопрос о возможном рецептурном отпуске». «Он не бесспорный, он должен быть оценен с разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня», — заметила Скворцова.

Дискуссия о необходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возникла в связи с массовым отравлением и смертями жителей Иркутской области, употреблявших средство для принятия ванн «Боярышник».