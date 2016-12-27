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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Самарские ученые изготовили съедобную упаковку для космической еды

Сотрудники самарского технического университета разработали уникальную съедобную упаковку для продуктов питания космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СамГТУ.

Источник: РИА Новости

«Ученые СамГТУ разработали способ получения прочной и съедобной упаковочной пленки из различного растительного сырья. Пленка не имеет аналогов в мире и разрабатывалась для упаковки продуктов питания для космонавтов», — говорится в сообщении.

Как отметили в университете, в такой упаковке можно хранить и разогревать различные продукты питания, а пленку съедать вместе с пищей. Съедобная пленка может использоваться не только в космосе, но и в других экстремальных условиях — в Арктике, Антарктиде. Съедобная упаковка поможет также решить проблему утилизации мусора. Предполагается, что благодаря антибактериальным свойствам упаковка будет замедлять процесс окисления хранящихся в ней продуктов.

Пленка изготавливается из овощного или фруктового, например яблочного, пюре. С помощью добавок съедобная упаковка становится не менее прочной, чем полимерные пленки. При этом в отличие от иностранных аналогов пленка, которую изобрели в Самаре, изготавливается только из натуральных ингредиентов.

Ученые планируют также создать упаковку на основе экстрактов шалфея, эвкалипта, душицы. Сейчас создано более 500 опытных образцов съедобной плены. Сотрудники вуза оформляют патента на свое изобретение.

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