Лучшему почтальону России, сызранке Жанне Зуйковой вручили автомобиль

Победителя конкурса «Лучший почтальон 2016 года», уроженку Сызрани Жанну Зуйкову наградили автомобилем, сообщает tass.ru.

Церемония награждения прошла в Москве при участии генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова и председателя профсоюза работников связи Анатолия Назейкина.

Конкурс «Лучший почтальон года» проводится один раз в два года для формирования престижа почтовых профессий и повышения качества почтовых услуг. Его учредителями являются «Почта России» и профсоюз работников связи.