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15:22 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре планируется провести более 2000 новогодних мероприятий

В период новогодних и рождественских праздников планируется провести более 2000 мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

В парках города, муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта, службы семьи и социальной защиты проходят тематические мероприятия: новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, мастер-классы, концерты, спектакли, спортивные соревнования, народные гуляния.

Театр «Лукоморье» представит новогоднюю программу для детей от 4-х лет: «Маленькой елочке холодно зимой».

Театр для всей семьи «Витражи» подготовил для детей новогодние спектакли «Тайны новогоднего полнолуния и танцевальная пурга» и «Новогодняя волшебная сказка».

Театр драмы «Камерная сцена» проведет новогоднее представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также подготовил сказку — мюзикл «Долгоногий Хольгер».

Детский музыкальный театр «Задумка» подготовил новогодние концертные программы, которые пройдут в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина, ДК «Чайка», ДК Металлург", культурно-развлекательном центре «Звезда», Центре детского творчества «Современник» и Дворце культуры на пл. им. Кирова.

Дом культуры «Чайка» представит для детей концерт вокальных коллективов «Веснушки», «Мелодия», «Созвучие» и красочные новогодние программы «Невероятные приключения сказок», «Холодное сердце».

Дом культуры «Волжанин» организует новогоднее представление «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!», а также новогодние елки «Машины сказки «Новый год в подводной царстве».

В Доме культуры «Пламя» детям предложат мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, сувениров и подарков, планируются новогодние концерты «На крыльях Синей птицы», «Добрая зимняя сказка», «Маша и медведь» и концерт вокальной группы «Еще не вечер»; кроме того, будет проводиться новогодний кинопоказ.

Дом культуры «Заря» запланировал театрализованные представления «Зимняя сказка» и «Новогодний калейдоскоп». Для учеников старших классов подготовлен новогодний концерт классической музыки народного коллектива академического пения «Ноктюрн» — «Мне снилась музыка» и народного хора русской песни «Малая Родина» — «Ах, снег, снежок!»; запланирована и поэтическая программа «Рождественские чтения».

Дом культуры «Победа» представит вниманию познавательное новогоднее представление «Новогодние проделки Кикиморы», а также новогодние спектакли и танцевальные программы для детей «По разным странам с карнавалом»; для учащихся старших классов будут организованы новогодние дискотеки.

Дом культуры «Луч» запланировал представления «Новогодняя сказка» и «Волшебная новогодняя ночь».

Во Дворце культуры на пл. им. Кирова пройдут интерактивные представления для детей «Чудеса под Новый год».

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького организует новогодние программы — выставку «Сказки братьев Гримм» и рождественские представления «Нам Рождество приносит прелесть детской елки». В музее ребята смогут совершить незабываемое путешествие в страну героев любимых немецких сказочников и пройти неожиданные испытания: выбраться из пряничного домика ведьмы, перехитрить Серого Волка, встретиться с Трубадуром и др. В пути дети смогут принять участие в веселых играх и конкурсах и получить в подарок книгу от Красной Шапочки и сказочный сюрприз — теневой спектакль от Деда Мороза.

В музее «Детская картинная галерея» до конца февраля 2017 года работает выставка «Были и небылицы», которая в занимательной форме рассказывает о том, как жили и во что верили наши предки. В сюжет каждого зала включены интерактивные элементы. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских сказок и придумают вместе с ними свой сказочный сюжет, спустятся в подземелье Кощея Бессмертного, соберут узор на рушнике и увидят вертепное представление. Выставка расположена в нескольких зала. Среди экспонатов — макет русской избы с традиционным оберегом и внутренним убранством. Также зрители увидят уникальные предметы, которые найдены археологами в нашей регионе и датируются периодом от второго тысячелетия до нашей эры до 18 века нашей эры. Эти экспонаты предоставили археологические музеи Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета. Выставка дополнена зимними рукоделиями и ремеслами: в экспозиции представлены вышитые рушники из музейных фондов и частных коллекций, русские народные промыслы по изготовлению глиняной игрушки, бытовые предметы (рубеля, прялки, шаркунки).

Муниципальными библиотеками запланированы более 500 мероприятий, рассчитанных на посещение групп по 15−25 человек. Мероприятия будут бесплатными. Они организованы в форме выставок, конкурсов, праздничных новогодних программ, викторин, игровых программ и театрализованных представлений.

Так, в Самарской Публичной библиотеке пройдут выставки-инсталляции «Советский Новый год», литературное путешествие «Рождество в старой Самаре», мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

Системой взрослых библиотек организованы мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и новогодних открыток в различных техниках, декорированию новогодних свечей, литературные киновикторины.

Детскими библиотеками проводятся конкурсы зимних поделок, мастер-классы «Необыкновенная елка», мультипликационные и кинопрограммы, литературные игротеки по традициям празднования Нового года в разных странах мира.

До 30 декабря (включительно) во всех образовательных учреждениях Самары пройдут новогодние праздничные мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста.

Также в период зимних школьных каникул организуются:

— профильная смена в центре «Золотая рыбка» для одаренных детей школы «Яктылык»;.

— первенство Самары по лыжным гонкам в пос. Управленческий;.

— первенство Самары по хоккею на площадке ДК «Сатурн» центра «Золотая рыбка».

В рамках Декады спорта и здоровья на территории районов пройдет 21 спортивное мероприятие (мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, хоккей, шахматы, лыжные гонки). Традиционно в дни школьных каникул начнутся городские соревнования по хоккею с шайбой «Золотая шайба».

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ДК «Заря» и Дворце ветеранов проводятся новогодние представления.

Для 260 детей с тяжелыми двигательными нарушениями будет организовано поздравление на дому.

7 января 2016 года в аквапарке «Виктория» пройдет благотворительная акция для детей из социальных учреждений, из многодетных и опекунских семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные праздничные мероприятия в районах пройдут:

— в Куйбышевском районе — во дворах жилых домов;.

— в Железнодорожном районе — в парке культуры и отдыха имени Щорса, на открытых площадках образовательных учреждений, на дворовых площадках;.

— в Ленинском районе — в сквере имени Устинова, во дворах жилых домов;.

— в Октябрьском районе — на территории дворовых площадок района;.

— в Промышленном районе — на внутридворовых территориях, на площади имени А. Росовского, при образовательных учреждениях;.

— в Кировском районе массовые новогодние мероприятия состоятся на площади имени Мочалова, на площади имени Кирова, на площадке Дома культуры «Луч»;.

— в Красноглинском районе мероприятия пройдут в поселках Прибрежный, Береза, Мехзавод;.

— в Самарском районе праздничные новогодние мероприятия пройдут на улице Ленинградская (на пересечении с улицей Чапаевская); также планируются мероприятия для детей микрорайонов с участием ТОСов;.

— в Советском районе — праздники двора на территории района.

Центральной площадкой культурно-массовых мероприятий традиционно станет площадь Куйбышева. Полностью она будет оформлена к грядущим праздникам 29 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

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