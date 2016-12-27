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16:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фарид Мухаметшин рассказал о своих планах на Новый год

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Новый год — самый неполитизированный праздник в стране, заявил на пресс-конференции председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Источник: ИА Татар-информ

«Он непартийный: не красный и не зеленый. В Новый год подводим итоги, радуемся, что ближайшее окружение живо и здорово. Конечно, строим планы на будущий год», — отметил глава парламента республики.

Фарид Мухаметшин рассказал, что в его семье существует добрая новогодняя традиция встречаться с близкими людьми, детьми, внуками. «Мы встречаемся. Одна из моих внучек родилась 30 декабря. В этот день мы точно встречаемся, это большой праздник. Младшие сестренки и братишки готовят концертную программу», — сказал он.

Председатель Госсовета РТ признался, что в этом году елки в его доме не будет. «Мы нарядили елку во дворе. Конечно, будут гости, мы послушаем нашего Президента и российского. У нас есть традиция, которая возникла со времен первого Президента Татарстана, — мы все выезжаем в 00.15 в Матюшино на спортивную площадку. Там поздравляем друг друга, радуемся, шутим, в снежки играем. После этого (не скажу, кто у нас ответственен за это дело) запускаем петарды. Там все оборудовано для этого», — поделился он сценарием встречи праздника.

Глава республиканского парламента поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом. «Поздравляю каждую семью Татарстана. Всем хочется, чтобы предстоящий год Красного петуха был чуть-чуть удачливей, чтобы задуманное сбылось, были мир и согласие в республике, в каждой семье. Желаю всем татарстанцам доброго здоровья и больших успехов в 2017 году!», — обратился он к жителям республики.

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