Фарид Мухаметшин рассказал о своих планах на Новый год

«Он непартийный: не красный и не зеленый. В Новый год подводим итоги, радуемся, что ближайшее окружение живо и здорово. Конечно, строим планы на будущий год», — отметил глава парламента республики.

Фарид Мухаметшин рассказал, что в его семье существует добрая новогодняя традиция встречаться с близкими людьми, детьми, внуками. «Мы встречаемся. Одна из моих внучек родилась 30 декабря. В этот день мы точно встречаемся, это большой праздник. Младшие сестренки и братишки готовят концертную программу», — сказал он.

Председатель Госсовета РТ признался, что в этом году елки в его доме не будет. «Мы нарядили елку во дворе. Конечно, будут гости, мы послушаем нашего Президента и российского. У нас есть традиция, которая возникла со времен первого Президента Татарстана, — мы все выезжаем в 00.15 в Матюшино на спортивную площадку. Там поздравляем друг друга, радуемся, шутим, в снежки играем. После этого (не скажу, кто у нас ответственен за это дело) запускаем петарды. Там все оборудовано для этого», — поделился он сценарием встречи праздника.