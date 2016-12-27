Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
Эксперты назвали причину отказа Лукашенко приехать в РФ на саммит
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
15:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловскую область оккупировал грипп

Школы и детские сады региона отправляются на карантин.

Источник: РИА "Новости"

На Среднем Урале растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен, сообщает ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области превышает эпидемический порог. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 38 тысяч заболевших — это только те уральцы, которые обратились за медицинской помощью. Результаты лабораторного мониторинга показывают, что область оккупировали вирусы гриппа А (H3N2) и гриппа В, плюс другие респираторные вирусы. В связи с высокой заболеваемостью на карантин полностью отправлены три детских сада, 10 школ и один интернат. Кроме того, закрыто 116 классов в 38 школах и 89 групп в 76 детских садах.

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют жителям области соблюдать меры предосторожности. В частности пользоваться защитными медицинскими масками в общественном транспорте и магазинах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь