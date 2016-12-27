Свердловскую область оккупировал грипп

На Среднем Урале растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен, сообщает ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области превышает эпидемический порог. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 38 тысяч заболевших — это только те уральцы, которые обратились за медицинской помощью. Результаты лабораторного мониторинга показывают, что область оккупировали вирусы гриппа А (H3N2) и гриппа В, плюс другие респираторные вирусы. В связи с высокой заболеваемостью на карантин полностью отправлены три детских сада, 10 школ и один интернат. Кроме того, закрыто 116 классов в 38 школах и 89 групп в 76 детских садах.

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют жителям области соблюдать меры предосторожности. В частности пользоваться защитными медицинскими масками в общественном транспорте и магазинах.