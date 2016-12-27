Дома со старыми лифтами капитально отремонтируют в следующем году в Волгограде

Такое решение позволит значительно увеличить число ежегодно обновляемых подъемников. Актуализация 30-летней региональной программы капремонта домов завершается.

Сейчас эти работы проводятся путем предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Уже заменены 14 лифтов в девяти многоквартирных домах. Установлены и вводятся в эксплуатацию еще три подъемника в доме № 12Б по улице Невской в Центральном районе Волгограда.

В дома устанавливают новые лифты российского производства, грузоподъемностью 400 килограмм. Стоимость одного устройства составляет 850 тысяч рублей.