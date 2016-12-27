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16:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дома со старыми лифтами капитально отремонтируют в следующем году в Волгограде

Замена лифтов в следующем году станет новым критерием отбора для участия в программе капремонта многоквартирных домов. Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Такое решение позволит значительно увеличить число ежегодно обновляемых подъемников. Актуализация 30-летней региональной программы капремонта домов завершается.

Сейчас эти работы проводятся путем предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Уже заменены 14 лифтов в девяти многоквартирных домах. Установлены и вводятся в эксплуатацию еще три подъемника в доме № 12Б по улице Невской в Центральном районе Волгограда.

В дома устанавливают новые лифты российского производства, грузоподъемностью 400 килограмм. Стоимость одного устройства составляет 850 тысяч рублей.

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