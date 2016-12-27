Светлана Хоркина стала бургомистром горнолыжного курорта «Роза Хутор»

Кандидатами на должность в сезоне 2016/2017 также были актриса Алла Довлатова и певец Олег Газманов.

«Два года назад я была послом зимних Олимпийских игр в Сочи. Видела, как строился этот курорт. Я горжусь этим, горжусь своей страной, которая провела самую лучшую в мире Олимпиаду. Поэтому с радостью приняла предложение баллотироваться на должность бургомистра. И очень рада, что многие проголосовали за меня. В этом году наша страна впервые примет Всемирные военные игры, и хочу пригласить всех любителей спорта приехать в Сочи, прийти на олимпийские объекты, поддержать наших спортсменов», — прокомментировала свою победу госпожа Хоркина, пообещав для гостей курорта «зарядку с чемпионом».

Выборную должность бургомистра ГК «Роза Хутор» с 2011 года занимают известные артисты, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Так, первым руководителем курорта был легендарный хоккеист Владислав Третьяк, в сезоне 2012/2013 его сменил на посту депутат Государственной Думы, чемпион России и мира, боксер-тяжеловес Николай Валуев.