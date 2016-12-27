Светлана Хоркина стала бургомистром горнолыжного курорта «Роза Хутор»
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина стала бургомистром горнолыжного курорта «Роза Хутор», сообщает
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина стала бургомистром горнолыжного курорта «Роза Хутор», сообщает
Кандидатами на должность в сезоне 2016/2017 также были актриса Алла Довлатова и певец Олег Газманов.
«Два года назад я была послом зимних Олимпийских игр в Сочи. Видела, как строился этот курорт. Я горжусь этим, горжусь своей страной, которая провела самую лучшую в мире Олимпиаду. Поэтому с радостью приняла предложение баллотироваться на должность бургомистра. И очень рада, что многие проголосовали за меня. В этом году наша страна впервые примет Всемирные военные игры, и хочу пригласить всех любителей спорта приехать в Сочи, прийти на олимпийские объекты, поддержать наших спортсменов», — прокомментировала свою победу госпожа Хоркина, пообещав для гостей курорта «зарядку с чемпионом».
Выборную должность бургомистра ГК «Роза Хутор» с 2011 года занимают известные артисты, спортсмены и звезды
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