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16:27 (мск), источник: KaliningradToday

Школьники из Калининграда приняли участие в Кремлевской елке

В Калининград из Москвы вернулись 20 школьников, принимавших в столице участие в главной новогодней елке страны — в Государственном Кремлевском дворце.

Это отличники, победители олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней. «Поездка на главную елку страны для калининградских школьников стала уже доброй традицией. В Москву отправились дети из 11 муниципальных образований региона. Я думаю, что эти яркие и интересные московские предновогодние дни запомнятся ребятам на всю жизнь», — сказала врио министра образования Светлана Трусенёва.

Особое внимание в поездке уделяется безопасности ребят. Помимо педагогов в составе делегации врач и сотрудник полиции. Кроме участия в главной ёлке страны, калининградцы побывали на экскурсиях на Государевом подворье в Измайлово, на киностудии «Мосфильм» и в театре кошек Куклачева.

В первые дни нового года также на Кремлёвскую ёлку в столицу отправятся ещё девять школьников региона.

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