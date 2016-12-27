Школьники из Калининграда приняли участие в Кремлевской елке

Это отличники, победители олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней. «Поездка на главную елку страны для калининградских школьников стала уже доброй традицией. В Москву отправились дети из 11 муниципальных образований региона. Я думаю, что эти яркие и интересные московские предновогодние дни запомнятся ребятам на всю жизнь», — сказала врио министра образования Светлана Трусенёва.

Особое внимание в поездке уделяется безопасности ребят. Помимо педагогов в составе делегации врач и сотрудник полиции. Кроме участия в главной ёлке страны, калининградцы побывали на экскурсиях на Государевом подворье в Измайлово, на киностудии «Мосфильм» и в театре кошек Куклачева.

В первые дни нового года также на Кремлёвскую ёлку в столицу отправятся ещё девять школьников региона.