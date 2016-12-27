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16:15 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскую набережную ждет реконструкция

Красноярцы смогут увидеть проект реконструкции и высказать свое мнение уже в начале следующего года.

На левобережной набережной реки Енисей в следующем году планируют провести масштабный ремонт и реконструкцию. О таких планах сегодня в ходе прямой линии с горожанами рассказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Он пояснил, что на эти цели могут быть затрачены средства из федеральной государственной программы, которая поддерживает города России в благоустройстве дворов и знаковых мест.

«Мы получим из федерального бюджета 507 млн рублей на наш край. Большая часть этих средств пойдет на благоустройство Красноярска: 70% — на финансирование мероприятий по дворам, а 30% — на знаковый объект. Таким знаковым объектом я предлагаю, и большинство красноярцев поддерживают эту идею, могла бы стать набережная Енисея, которую мы могли бы отремонтировать и частично реконструировать», — рассказал мэр.

Планируется, что прежде чем приступить к реконструкции, в краевом центре пройдут публичные слушания. Красноярцы смогут увидеть проект реконструкции и высказать свое мнение уже в начале следующего года.

«Будет публичное обсуждение проекта ремонта набережной. Это обсуждение мы начнем буквально в феврале. Это будут публичные, демократичные обсуждения, включая очное. Оно, скорее всего пройдет в Доме кино. Главная цель заключается в том, что мы должны преобразовать набережную так, чтобы она действительно зазвучала по новому», — заключил Эдхам Акбулатов.

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