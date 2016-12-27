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16:26 (мск), источник: РИА Новости

Турецкая полиция перепутала похитителей овец с террористами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Турецкая жандармерия после долгой погони захватила грузовик, который перевозил не взрывчатку, как заподозрили силовики, а похищенных овец, пишет газета Hurriet.

Источник: Reuters

Погоня за перегруженным фургоном произошла в провинции Мерсин на юге страны, где ранее были введены дополнительные меры для предотвращения терактов.

Сообщается, что водитель не остановился по сигналу правоохранителей, которые смогли задержать грузовик, лишь после того как ему перекрыли дорогу сотрудники транспортной полиции.

В ходе проверки выяснилось, что водитель и два его сообщника перевозили 57 овец, похищенных у местного скотовода. Предполагаемые злоумышленники были арестованы, а отара в полном составе возвращена законному владельцу за исключением двух овец, которые задохнулись в ходе погони.

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