Турецкая полиция перепутала похитителей овец с террористами

Погоня за перегруженным фургоном произошла в провинции Мерсин на юге страны, где ранее были введены дополнительные меры для предотвращения терактов.

Сообщается, что водитель не остановился по сигналу правоохранителей, которые смогли задержать грузовик, лишь после того как ему перекрыли дорогу сотрудники транспортной полиции.

В ходе проверки выяснилось, что водитель и два его сообщника перевозили 57 овец, похищенных у местного скотовода. Предполагаемые злоумышленники были арестованы, а отара в полном составе возвращена законному владельцу за исключением двух овец, которые задохнулись в ходе погони.