Погранслужба Украины назвала число задержанных в 2016 году нелегалов

«За год ведомство задержало более 2,5 тысячи нелегалов», — сказал Назаренко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, еще почти 3,3 тысячи потенциалов мигрантов не пустили на Украину. Глава Госпогранслужбы отметил, что на сегодняшний день нелегальная миграция на украинской границе не является угрожающей, это признано всеми европейскими инстанциями.

Назаренко сообщил, что оформлено пересечение государственной границы Украины, границы с Крымом и линии разграничения в Донбассе более 87 миллионов человек и 20 миллионов транспортных средств. В пропуске 28 тысячам человек, из них более 6 тысяч — граждане России.