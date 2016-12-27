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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Погранслужба Украины назвала число задержанных в 2016 году нелегалов

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Более 2,5 тысячи нелегалов задержано Государственной пограничной службой Украины в течение 2016 года, сообщил глава ведомства Виктор Назаренко.

«За год ведомство задержало более 2,5 тысячи нелегалов», — сказал Назаренко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, еще почти 3,3 тысячи потенциалов мигрантов не пустили на Украину. Глава Госпогранслужбы отметил, что на сегодняшний день нелегальная миграция на украинской границе не является угрожающей, это признано всеми европейскими инстанциями.

Назаренко сообщил, что оформлено пересечение государственной границы Украины, границы с Крымом и линии разграничения в Донбассе более 87 миллионов человек и 20 миллионов транспортных средств. В пропуске 28 тысячам человек, из них более 6 тысяч — граждане России.

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