В двухэтажных поездах «Москва — Воронеж» появилась детская зона отдыха

Новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров с детьми появились в двухэтажных поездах № 70/69 и 46/45 «Москва — Воронеж» во вторник, 27 декабря. В зоне отдыха на втором этаже установили мягкую мебель, столики для развивающих игр, мини-сцену и телевизор, сообщила пресс-служба ЮВДЖ. Планировка второго этажа также включает 18 пассажирских мест и туалетную кабину.

Дизайн вагонов разработали при участии компании ItalDesign, специализирующейся на транспортном дизайне. На первом этаже расположились 34 пассажирских сидения, багажный стеллаж, туалет с душевой кабиной, вендинговые аппараты. Пассажирские места оборудованы откидными столиками, розетками на 220 Вольт, индивидуальными светильниками, багажными полками. Купе для инвалидов и сопровождающих лиц оборудовано двумя спальными местами, креслом, столиком, местом для кресла-коляски, кнопкой вызова проводника, информационным табло, розетками и специальными поручнями. Вагон оснастили подъемником для пассажиров на инвалидном кресле.