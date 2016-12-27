В двухэтажных поездах «Москва — Воронеж» появилась детская зона отдыха
Новые вагоны начали курсировать 27 декабря.
Новые вагоны начали курсировать 27 декабря.
Новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров с детьми появились в двухэтажных поездах № 70/69 и 46/45 «Москва — Воронеж» во вторник, 27 декабря. В зоне отдыха на втором этаже установили мягкую мебель, столики для развивающих игр,
Дизайн вагонов разработали при участии компании ItalDesign, специализирующейся на транспортном дизайне. На первом этаже расположились 34 пассажирских сидения, багажный стеллаж, туалет с душевой кабиной, вендинговые аппараты. Пассажирские места оборудованы откидными столиками, розетками на 220 Вольт, индивидуальными светильниками, багажными полками. Купе для инвалидов и сопровождающих лиц оборудовано двумя спальными местами, креслом, столиком, местом для