На площади Куйбышева установят деревянный дом Деда Мороза
Проект «В гостях у Самарского Деда Мороза» будет работать на площади имени В. В. Куйбышева с 29 декабря по 8 января с 12:00 до 20:00.
Проект «В гостях у Самарского Деда Мороза» будет работать на площади имени В. В. Куйбышева с 29 декабря по 8 января с 12:00 до 20:00.
Деревянный срубовой дом Самарского Деда Мороза будет установлен на участке, прилегающем к улице Чапаевской и скверу памяти Парада 7 ноября 1941 года. В рамках проекта там будет организовано и празднично оформлено пространство площадью 40×80 метров.
Маленькие гости резиденции Самарского Деда Мороза в сопровождении веселых снеговиков пройдут через «волшебный» сосновый
У дома Самарского Деда Мороза будет установлен сценический подиум, на котором покажут анимационные, концертные и театрализованные программы. В период зимних каникул пройдут тематические дни — спортивный, музыкальный, театральный, в рамках которых выступят творческие и спортивные коллективы. В гости к Самарскому Дедушке Морозу приедут его друзья — Деды Морозы из северных стран — финский Йоуллупукки, якутский Чысхаан, а также наши соседи — татарский Кыш Бабай, чувашский Хел Мучи, мордовский Нишке.