На площади Куйбышева установят деревянный дом Деда Мороза

Деревянный срубовой дом Самарского Деда Мороза будет установлен на участке, прилегающем к улице Чапаевской и скверу памяти Парада 7 ноября 1941 года. В рамках проекта там будет организовано и празднично оформлено пространство площадью 40×80 метров.

Маленькие гости резиденции Самарского Деда Мороза в сопровождении веселых снеговиков пройдут через «волшебный» сосновый лес-лабиринт, побывают на трех сказочных станциях («Лесное семейство» — световые фигуры оленей, «Сказочная деревня» — из домиков в миниатюре, «Волшебная избушка» — горка). В доме Самарского Деда Мороза ребят ждет новогодняя программа с участием хозяина дома, его внучки Снегурочки и сказочных персонажей.

У дома Самарского Деда Мороза будет установлен сценический подиум, на котором покажут анимационные, концертные и театрализованные программы. В период зимних каникул пройдут тематические дни — спортивный, музыкальный, театральный, в рамках которых выступят творческие и спортивные коллективы. В гости к Самарскому Дедушке Морозу приедут его друзья — Деды Морозы из северных стран — финский Йоуллупукки, якутский Чысхаан, а также наши соседи — татарский Кыш Бабай, чувашский Хел Мучи, мордовский Нишке.