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17:31 (мск), источник: Моя Планета

Составлен рейтинг самых важных научных событий года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) выяснили, какие события в сфере науки запомнились и были оценены как важные в уходящем году — учеными и обычными россиянами.

Источник: AP 2016

Телеканал «Наука» провел экспертный опрос: попросил российских ученых из разных научных сфер назвать события 2016 года, которые они считают самыми значимыми для мировой науки, и сравнил их оценки с мнением обычных россиян.

Самым значимым событием 2016 года, по мнению большинства опрошенных экспертов-ученых, стала фиксация гравитационных волн.
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В оценке этого события как важнейшего в году сошлось более половины всех экспертов, представляющих разные отрасли науки. На втором месте — новый способ редактирования генома человека. Третье место — обнаружение астрономами потенциально обитаемой планеты, которая вращается вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к Земле звезды.

Социологи из MOMRI провели всероссийский опрос и задали схожий вопрос простым россиянам, проживающим в городах с населением свыше 100 000 человек. В телефонных интервью респондентов спросили, слышали ли они о десяти самых важных, по оценке ученых, научных открытиях 2016 года и как те, кто слышал, оценивают их значимость.

Результаты опроса показали достаточно высокий уровень информированности россиян о ключевых научных событиях года, однако оценки значимости данных событий сильно отличались от оценок ученых.

Самым важным, по итоговым оценкам россиян, оказалось открытие бактерий, перерабатывающих пластик.
Источник: AP 2016

Это событие было оценено выше других и получило 4,7 балла по пятибалльной шкале.

Второе место — методика редактирования ДНК и РНК (4,4 балла). Третье — добавление новых элементов в таблицу Менделеева (4,3 балла).

Открытие гравитационных волн, поставленное большинством ученых на первое место как важнейшее достижение в 2016 году, заняло четвертое место — его значимость оценили на 4,2 балла из 5 возможных.

В Топ-5 вошло также изобретение топологических изоляторов (4,1 балла).

Женщины, в особенности домохозяйки, дали практически всем событиям более высокие оценки, чем мужчины, — они чаще говорили, что считают эти события крайне важными для человечества.

Возрастных различий в оценках практически нет, однако можно отметить, что открытие возможностей редактирования генома более высоко оценивают россияне младше 35 лет.

Исследование показало, что уровень информированности респондентов — обычных россиян, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек — оказался высоким.

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Так, более половины опрошенных сказали, что хотя бы что-то слышали об открытии четырех новых элементов таблицы Менделеева. Новые трансурановые элементы — 113, 115, 117 и 118 — были добавлены в таблицу в январе 2016 года решением IUPAC (Международный союз по чистой и прикладной химии).

Чуть меньше половины всех респондентов — 44% — утверждают, что слышали о миссии космического зонда «Розетта», запущенного в 2004 году и с 2014 года исследовавшего комету Чурюмова — Герасименко. «Розетта» стала первым в истории космическим аппаратом, путешествовавшим вместе с кометой и спустившим на нее исследовательский аппарат.

Источник: NASA
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На третьем месте — открытие у ближайшей к Земле звезды Проксимы Центавра потенциально обитаемой экзопланеты. Об этой новости слышали 42% всех респондентов.

Почти столько же россиян (41%) смотрели или читали новости о создании нового метода редактирования генома. Платформа sOPTiKO, созданная исследователями из Института Сэнджера и Кембриджского университета, позволяет отключать гены в любой клетке на любой стадии ее развития.

В топ-5 научных событий, оказавшихся на слуху у россиян, попало также открытие бактерий, способных полностью разлагать пластик.

Необычных микробов, способных уничтожать различные виды пластика, обнаружили японские молекулярные биологи.

О самом значимом, по мнению российских ученых, событии года — открытии гравитационных волн — слышал каждый третий опрошенный (33%).

Самыми информированными о научных достижениях 2016 года оказались мужчины старших возрастов — среди них максимально число тех, кто слышал о данных событиях. Мужчины говорили о том, что слышали о данных открытиях, существенно чаще женщин, особенно когда речь шла о химии, физике, космосе. Практически одинаковые ответы были получены об событиях в биологии, медицине, антропологии.

В наименьшей же степени интересуются научными достижениями молодые женщины.
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Интересно также отметить, что лучше всего осведомлены о научных открытиях люди со средним и высоким достатком — именно среди них интерес к новостям научного мира максимален.

Экспертный опрос проведен телеканалом «Наука» в период 12—20 декабря 2016 года. Были проведены интервью с 20 учеными, представляющими различные научные отрасли. Всероссийский опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) в период 16—20 декабря 2016 года.

Общее количество опрошенных — 1610 человек в возрасте 18+, проживающих в городах с населением 100 000 человек и более. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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