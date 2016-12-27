Валокордин, йод и зеленку будут продавать без рецепта

ГОРКИ. 27 декабря. /ТАСС/. Правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и «зеленки» исключительно по рецептам, заявил
Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка
В пользу безрецептурной продажи указанных лекарственных препаратов Хлопонин привел еще такой аргумент: «зеленка» и йод зачастую «нужны здесь и сейчас».
«То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и “зеленка” — это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме», — пояснил
А так называемые «препараты двойного назначения», по его словам, будут отпускаться строго по рецептам, если они будут продаваться в аптечной сети. «А вообще из аптечной сети это должно пропасть», — добавил он.
Ранее во вторник Хлопонин заявил журналистам, что со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках, возможно, будет отпускаться по рецепту. По словам