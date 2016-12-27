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16:47 (мск), источник: ТАСС

Валокордин, йод и зеленку будут продавать без рецепта

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что задачи усложнить доступ населению к этим препаратам не существует.

Источник: РИА "Новости"

ГОРКИ. 27 декабря. /ТАСС/. Правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и «зеленки» исключительно по рецептам, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует.
Александр Хлопонинвице-премьер РФ

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин сказал: «Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают».

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В пользу безрецептурной продажи указанных лекарственных препаратов Хлопонин привел еще такой аргумент: «зеленка» и йод зачастую «нужны здесь и сейчас».

«То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и “зеленка” — это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме», — пояснил вице-премьер.

А так называемые «препараты двойного назначения», по его словам, будут отпускаться строго по рецептам, если они будут продаваться в аптечной сети. «А вообще из аптечной сети это должно пропасть», — добавил он.

Ранее во вторник Хлопонин заявил журналистам, что со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках, возможно, будет отпускаться по рецепту. По словам вице-премьера, в список рецептурных препаратов могут попасть йод, «зеленка» и другие спиртосодержащие препараты.

Комментарии
2
Владимир Карташов
Ранее, во вторник, чинуша заявил одно..позже во вторник -другое.. таки и не понятно про зеленку и валокордин во вторник..
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Истребитель бензина
Зря он это сказал - щас бабки попрут в аптеки валокордином запасаться . ))
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