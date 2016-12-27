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16:55 (мск), источник: Ежедневник.by

Глава католической церкви Беларуси написал открытое письмо главе МВД

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил озабоченность тем, что МВД занижает количество католиков, участвующих в рождественских богослужениях.

Источник: Ежедневник.by

Так, согласно данным МВД, на которые ссылается архиепископ, в Рождественскую ночь в Беларуси присутствовало около 40 тыс. верующих. Однако по подсчетам церкви, эти цифры не соответствую действительности:

«Только в г. Минске в Рождественскую ночь 2016 г. на всех богослужениях присутствовало ок. 11 тыс. человек, в Гродно — ок. 13 тыс., в Лиде — ок. 13 тыс., — говорится в письме. —  Т.е. только в этих трех городах присутствовало 75% от предоставленных МИД данных. А сколько было в других городах, таких как например Ошмяны, Волковыск, Браслав, Поставы, Глубокое, Барановичи».

«Вообще, согласно существующей практике в Католической Церкви, статистические данные на Рождественские и Пасхальные богослужения подаются по результатам участия в ночных и дневных богослужениях, ибо далеко не все верующие могут принимать участие в ночных службах. В этом году на Рождественских ночных и дневных богослужениях в г. Минске присутствовало около 32 тыс. человек, 13 тыс., в Лиде — около 20 тыс. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях во всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД».

«Тревогу вызывает тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях. Так, если на Рождество 2011 г. МВД насчитало 240 тыс., то в 2012 уже 95, в 2013 — 83, в 2014 — 58».

«Выражаю надежду, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях».

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