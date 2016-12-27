В Ростове-на-Дону пройдет новогодний марафон

Праздничное мероприятия «Побегай 1 января» начнется около 11:00 возле главной городской елки в парке имени Максима Горького. Дистанция марафона составит 4 км и будет доступна любому желающему.

«Акция является костюмированным праздником бега и здорового образа жизни, в нем можно участвовать всей семьей. Принять участие в празднике можно в качестве болельщика или волонтера. Само участие в забеге бесплатное, однако требуется регистрация в качестве участника», — сообщает пресс-служба администрации Ростова.

«Побегай 1 января» является некоммерческим проектом «бегового сообщества Ростова». В первом новогоднем забеге участвовало более 170 ростовчан.