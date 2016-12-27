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17:34 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону пройдет новогодний марафон

В Ростове 1 января для горожан будет организован костюмированный городской новогодний марафон.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Праздничное мероприятия «Побегай 1 января» начнется около 11:00 возле главной городской елки в парке имени Максима Горького. Дистанция марафона составит 4 км и будет доступна любому желающему.

«Акция является костюмированным праздником бега и здорового образа жизни, в нем можно участвовать всей семьей. Принять участие в празднике можно в качестве болельщика или волонтера. Само участие в забеге бесплатное, однако требуется регистрация в качестве участника», — сообщает пресс-служба администрации Ростова.

«Побегай 1 января» является некоммерческим проектом «бегового сообщества Ростова». В первом новогоднем забеге участвовало более 170 ростовчан.

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