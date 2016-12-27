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19:18 (мск), источник: Sputnik.md

Бывшая жена Филата Анжела Гонца нашла себе утешение

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Известная молдавская журналистка Анжела Гонца, экс-супруга бывшего премьера республики Владимира Филата, осужденного на 9 лет за коррупцию, обновила свой статус в социальной сети Facebook. Гонца отметила на фотографии с адвокатом своего бывшего мужа, что «полна надежд».

Источник: Sputnik.md

Журналистка сопроводила пост следующим комментарием: «Такая ситуация. И да, ставим лайки «Popa şi Asociaţii». Никогда не говори — «никогда».

При этом Гонца не раскрыла скобки о том, что она имеет ввиду в своем сообщении. В этом году журналистка поступила в Государственный университет Молдовы на факультет права. Вероятно, ее надежды связаны именно с будущим на юридическом поприще. Возможно, Гонца задумалась над тем, чтобы Попа стал своеобразным «трамплином» в ее будущей карьере и… все бывает в жизни.

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