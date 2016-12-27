В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Мединского

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника кафедры источниковедения МГУ Татьяну Горячеву.
На встрече 27 декабря Диссертационный совет исторического факультета МГУ должен был решить, кто из участников совета будет анализировать диссертацию Мединского, но десять дней назад они получили уведомления о переносе. Новая дата пока не назначена. У совета МГУ есть два месяца для рассмотрения диссертации с момента ее поступления в совет, этот срок истекает 25 января.
МГУ стал вторым вузом, где пытаются рассмотреть вопрос о лишении министра культуры ученой степени.
До этого изучить диссертацию Мединского должны были в Уральском федеральном университете, но его Диссертационный совет не успел сделать это за два месяца, среди причин — неявка самого Мединского на рассмотрение его работы.