В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Мединского

На встрече 27 декабря Диссертационный совет исторического факультета МГУ должен был решить, кто из участников совета будет анализировать диссертацию Мединского, но десять дней назад они получили уведомления о переносе. Новая дата пока не назначена. У совета МГУ есть два месяца для рассмотрения диссертации с момента ее поступления в совет, этот срок истекает 25 января.