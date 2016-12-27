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18:14 (мск), источник: Афиша Daily

В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Мединского

Заседание по делу о диссертации министра культуры Владимира Мединского в МГУ, запланированное на 27 декабря, так и не состоялось, а участники Диссертационного совета вуза получили письма о переносе заседания.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника кафедры источниковедения МГУ Татьяну Горячеву.

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На встрече 27 декабря Диссертационный совет исторического факультета МГУ должен был решить, кто из участников совета будет анализировать диссертацию Мединского, но десять дней назад они получили уведомления о переносе. Новая дата пока не назначена. У совета МГУ есть два месяца для рассмотрения диссертации с момента ее поступления в совет, этот срок истекает 25 января.

МГУ стал вторым вузом, где пытаются рассмотреть вопрос о лишении министра культуры ученой степени.

До этого изучить диссертацию Мединского должны были в Уральском федеральном университете, но его Диссертационный совет не успел сделать это за два месяца, среди причин — неявка самого Мединского на рассмотрение его работы.

Комментарии
3
андрей столяров
а кому охота подставлять свое туловище сзади
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Константин
Чёта нашалил снова...или за прошлое ещё не прощён.
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Владимир Карташов
Для таких министров -воришек диссертация-опасная забава...Под колпаком и уже ссулит...Когда рыльце в пушку жепку уже не подтирают чтоб не зазрякаться....
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