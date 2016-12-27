Движение ограничат на Хорошевском шоссе из-за строительства метро
Ограничения связаны с продлением сроков строительства Третьего пересадочного контура метро.
Ограничения связаны с продлением сроков строительства Третьего пересадочного контура метро.
Московские улицы в новом году продолжат перекрывать ради ремонтных работ и проведения праздничных и прочих мероприятий.
С 1 января по 30 июня 2017 года ограничат движение в районе метро «Полежаевская»
Перекроют по три полосы на двух участках Хорошевского шоссе. Проезд будет затруднен от Хорошевского шоссе, дома 39, корпуса 2 до улицы Куусинена. Также перекрытия затронут участок от Хорошевского шоссе, дома 35, корпуса 2 до улицы Куусинена.