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19:09 (мск), источник: m24.ru

Движение ограничат на Хорошевском шоссе из-за строительства метро

Ограничения связаны с продлением сроков строительства Третьего пересадочного контура метро.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские улицы в новом году продолжат перекрывать ради ремонтных работ и проведения праздничных и прочих мероприятий.

С 1 января по 30 июня 2017 года ограничат движение в районе метро «Полежаевская» из-за продления сроков строительства Третьего пересадочного контура метро, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Перекроют по три полосы на двух участках Хорошевского шоссе. Проезд будет затруднен от Хорошевского шоссе, дома 39, корпуса 2 до улицы Куусинена. Также перекрытия затронут участок от Хорошевского шоссе, дома 35, корпуса 2 до улицы Куусинена.

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