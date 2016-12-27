Судебные приставы призывают жителей Башкирии вступить в новый год без долгов

И не только ради того, чтобы с чистой совестью и спокойной душой начать новый год. А в первую очередь для того, чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными последствиями просроченной задолженности.

А последствия могут быть самыми разными. Это и наложение ареста на имущество должника, его денежные средства, находящиеся в банках, и ограничение его в специальном праве управления транспортными средствами и в праве выезда за пределы Российской Федерации. Впоследствии по постановлению судебного пристава-исполнителя должник будет привлечен к административной и уголовной ответственности.

Но всего этого можно избежать, своевременно погасив имеющиеся долги. Об их наличии либо отсутствии можно узнать посредством электронного сервиса — «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан (www.r02.fssprus.ru). С его помощью можно узнать сведения, как о себе, так и о своих родных, близких, друзьях и знакомых. Достаточно лишь внести фамилию и имя человека.

Если вы нашли себя в числе должников — не тяните с погашением задолженности. Долг можно оплатить на этом же сайте или через любой банк. Затем следует связаться с судебным приставом и сообщить о погашении задолженности. Обращаем ваше внимание, что в случае если вы были ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, снятие данного ограничения займёт определенное время.