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21:46 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Судебные приставы призывают жителей Башкирии вступить в новый год без долгов

Управление ФССП России по РБ вкладывает в известное выражение «в новый год без долгов» вполне конкретный смысл и рекомендует жителям республики заблаговременно погасить все свои задолженности.

И не только ради того, чтобы с чистой совестью и спокойной душой начать новый год. А в первую очередь для того, чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными последствиями просроченной задолженности.

А последствия могут быть самыми разными. Это и наложение ареста на имущество должника, его денежные средства, находящиеся в банках, и ограничение его в специальном праве управления транспортными средствами и в праве выезда за пределы Российской Федерации. Впоследствии по постановлению судебного пристава-исполнителя должник будет привлечен к административной и уголовной ответственности.

Но всего этого можно избежать, своевременно погасив имеющиеся долги. Об их наличии либо отсутствии можно узнать посредством электронного сервиса — «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан (www.r02.fssprus.ru). С его помощью можно узнать сведения, как о себе, так и о своих родных, близких, друзьях и знакомых. Достаточно лишь внести фамилию и имя человека.

Если вы нашли себя в числе должников — не тяните с погашением задолженности. Долг можно оплатить на этом же сайте или через любой банк. Затем следует связаться с судебным приставом и сообщить о погашении задолженности. Обращаем ваше внимание, что в случае если вы были ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, снятие данного ограничения займёт определенное время.

В этой связи Управление рекомендует при планировании зарубежной поездки заблаговременно проверить себя и своих близких в интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ФССП России по Республике Башкортостан.

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