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19:16 (мск), источник: Sputnik.md

Советы врача: как не заболеть под Новый год

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В Кишиневе за прошедшую неделю зарегистрировано 145 случаев сезонного гриппа. Вирус выявлен в том числе у 113 детей младше 17 лет. Таковы данные Центра общественного здоровья.

Источник: Sputnik.md

Всего с 14 ноября по 25 декабря в столице зарегистрировано 279 случаев заболевания гриппом.

За прошедшую семидневку в столице выявили пять тысяч 845 случаев заболевания ОРВИ. Неделей ранее этот показатель достигал четыре тысячи 571 случай. Больше всего инфекции подвержены дети до шести лет.

С начала зимнего сезона клинически подтвержден 41 случай заболевания гриппом. Согласно лабораторным исследованиям, на территории республики наиболее распространен вирус гриппа типа A (H3N2).

Как не заболеть под Новый год?

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Томы Чорбэ Галина Кирьякова рассказала Sputnik, что для профилактики простудных заболеваний в зимний период нужно выполнять простые и стандартные действия.

«Рекомендации для профилактики простудных заболеваний всегда одни — хорошо и правильно питаться, проветривать помещения, чтобы изменять температуру воздуха и уменьшать концентрацию вируса, если он есть», — рассказала врач.

Также специалист настаивает, что по возможности, лучше отказаться от посещения массовых мероприятий.

«Конечно, сейчас приближаются зимние праздники, у детей утренники, но нужно поберечь себя. А тем, кто уже приболел, у кого появилась температура или насморк, не следует геройствовать и “дарить” свой вирус окружающим. Лучше остаться дома и отлежаться», — сказала Кирьякова.

Специалист посоветовала также пополнить запас витаминов в организме — есть фрукты и овощи.

По ее словам, сейчас в Молдове регистрируется обычный сезонный грипп, которым все мы когда-то болели, а при соблюдении определенных правил, его легко вылечить.

«Если человек заболел, но соблюдает основные правила, — лежит в постели, не заражает остальных, не входит в контакт с окружающими и в течение нескольких дней проходит лечение, которое ему помогает, — то можно лечиться и самим», — считает Кирьякова.

При этом медик подчеркивает, что стоит обращаться к специалистам, если такие методы не помогают.

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