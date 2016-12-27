Физики раскрыли роль пузырьков во вкусе шампанского

Известно, что пузырьки в шампанском влияют на его вкусовые и ароматические качества. Долгое время считалось, что чем пузырьки меньше, и чем дольше сохраняется их «игра», тем лучше будет раскрываться запах напитка.

Большие пузырьки помогают более полно раскрыть аромат шампанского, сообщают физики из Института молекулярной химии в Реймсе. Их исследование будет опубликовано в журнале European Physical Journal Special Topics, кратко о нем рассказывает The Guardian.

Однако исследователи из Франции пришли к обратному выводу: они говорят о том, что крупные пузырьки позволяют сформировать над бокалом более плотный аэрозоль, что делает аромат шампанского более насыщенным.

С помощью высокоскоростной камеры и специальной подсветки ученые следили за тем, как образуются пузырьки в бокале игристого вина. Снимки показали, что диаметр пузырьков варьирует от 0,4 до 4 миллиметров и зависит как от вязкости напитка, так и от бокала, в который наливают шампанское. Ученые также заметили, что наибольшее количество крошечных капель жидкости выбрасывается в воздух тогда, когда лопаются пузырьки c максимальным диаметром — около 3,4 миллиметра. Это значит, что в нос пьющего человека, который делает глоток из бокала, попадает больше ароматических соединений, которые придают напитку его отличительный запах и вкус.

Исследователи также изучили, как себя ведет поток пузырьков в сосуде с шампанским. Они обнаружили, что по краям бокалов существуют «мертвые зоны» — области, где на поверхности наблюдается меньше всего пузырьков. На снимках видно, что в высоком стакане, т.н. «флейте» существенно меньше «мертвых зон» по сравнению с широкой креманкой. На основе анализа движения пузырьков исследователи заключили, что именно шампанская флейта, а не более широкие бокалы, позволяют улучшить вкус напитка.

В прошлом году Ричард Феннесси обнаружил, что профессиональные дегустаторы в большинстве своем не различают разные по химическому составу вина: испытуемые дегустировали несколько напитков из винограда, выросшего в теплом и в холодном климате. Другое исследование, проведенное несколько лет ранее, показало, что обычные люди обычно не отличают дорогое вино от дешевого.

Кристина Уласович