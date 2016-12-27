На западе Украины и в Карпатах 28 декабря ожидается усиление ветра
В ряде западных областей и в Карпатах завтра, 28 декабря, синоптики прогнозируют усиление ветра. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра сообщает ГосЧС Украины.
В ряде западных областей и в Карпатах завтра, 28 декабря, синоптики прогнозируют усиление ветра. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра сообщает ГосЧС Украины.
«По прогнозам Укргидрометцентра, 28 декабря в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской,