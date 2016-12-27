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20:17 (мск), источник: 112.ua

На западе Украины и в Карпатах 28 декабря ожидается усиление ветра

В ряде западных областей и в Карпатах завтра, 28 декабря, синоптики прогнозируют усиление ветра. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра сообщает ГосЧС Украины.

Источник: 112.ua

«По прогнозам Укргидрометцентра, 28 декабря в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15−20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. ГосЧС Украины призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», — сказано в сообщении ведомства.

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Новости 112. Выпуск от 19:00, 27.12.2016
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