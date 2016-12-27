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21:08 (мск), источник: ТАСС

Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»

Ранее стало известно, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ, но позже сообщалось о стабилизации ее состояния.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщил онлайн-портал TMZ со ссылкой на представителя семьи актрисы.

Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.

Источник: AFP 2016

Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она находилась все последнее время.

Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015).

Сообщалось, что актриса должна была сыграть в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.

Комментарии
1
Констанция Чернова
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