Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Ранее стало известно, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ, но позже сообщалось о стабилизации ее состояния.
Ранее стало известно, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ, но позже сообщалось о стабилизации ее состояния.
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщил
Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в
Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она находилась все последнее время.
Фишер родилась в
Сообщалось, что актриса должна была сыграть в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.
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