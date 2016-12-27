Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщил онлайн-портал TMZ со ссылкой на представителя семьи актрисы.

Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.