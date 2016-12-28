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03:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

До -9 градусов потеплеет в Иркутске 28 декабря

Снега не ожидается.

Бесснежную и теплую погоду прогнозируют в Иркутске 28 декабря.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня в областном центре будет без осадков. Ожидается ветер юго-восточный 4−9 м/с. Днем воздух прогреется до -9, 11 градусов.

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