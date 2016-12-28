На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или
Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или
Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле.
Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.
1 января 1959 года Повстанческая армия под предводительством Кастро вошла в Гавану, а через некоторое время после смены власти он стал
Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.