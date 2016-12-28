Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
"Не могла сидеть в шикарной киевской квартире": Ясина о Глинке
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Молодая пара сделала своего малыша сюрпризом для родственников (видео)
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8«Большой мир льда и снега»
9Cкончалась Кэрри Фишер
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
04:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или каких-либо других объектов, а также для названия наград или титулов.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле.

Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.

1 января 1959 года Повстанческая армия под предводительством Кастро вошла в Гавану, а через некоторое время после смены власти он стал премьер-министром страны.

Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп США назвал заявления Эрдогана о поддержке ИГ смехотворными
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
Госдеп прокомментировал слова Эрдогана о поддержке ИГ коалицией
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь