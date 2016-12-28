Экстренную медпомощь в новогодние праздники в Иркутской области будут оказывать круглосуточно

В Иркутской области определен порядок работы медицинских организаций министерства здравоохранения региона с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года включительно. Как сообщает пресс-служба министерства, в это время жителям области будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, неотложная медпомощь, скорая, в том числе скорая специализированная медпомощь, специализированная медпомощь. В круглосуточном режиме граждане смогут получить экстренную стационарную медпомощь. С 26 по 30 декабря медпомощь в амбулаториях и поликлиниках будут оказывать по обычному графику работы медицинских организаций, 31 декабря — по графику субботы — до 15:00, со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 в дежурном режиме по графикам, установленным приказом главного врача.

Со 2 по 6 января с 15:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.

Для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, со 2 по 6 января жителям области рекомендовано обращаться в поликлиники по месту проживания.

Кроме того, со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 в дежурном режиме будет организовано оказание стоматологической, акушерско-гинекологической, амбулаторной психиатрической, дерматовенерологической и фтизиатрической помощи.

При возникновении экстренных ситуаций звонки принимает Иркутский областной центр медицины катастроф по телефонам 8 (3952) 46−53−04 ; 46−53−72.

Все медицинские учреждения региона заблаговременно проводят инвентаризацию резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечивая достаточный запас медицинских средств для своевременного оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Особое внимание уделено запасу лекарственных препаратов, применяемых при отравлении спиртосодержащими суррогатами. Всем главным врачам станций переливания крови поручено организовать обеспечение медицинских организаций, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, препаратами крови.