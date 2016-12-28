Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
11-летний российский журналист взял интервью у Коли Лукашенко
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
07:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Экстренную медпомощь в новогодние праздники в Иркутской области будут оказывать круглосуточно

В медицинских организациях Иркутской области сформирован запас средств для оказания медпомощи в период новогодних праздников.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области определен порядок работы медицинских организаций министерства здравоохранения региона с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года включительно. Как сообщает пресс-служба министерства, в это время жителям области будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, неотложная медпомощь, скорая, в том числе скорая специализированная медпомощь, специализированная медпомощь. В круглосуточном режиме граждане смогут получить экстренную стационарную медпомощь. С 26 по 30 декабря медпомощь в амбулаториях и поликлиниках будут оказывать по обычному графику работы медицинских организаций, 31 декабря — по графику субботы — до 15:00, со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 в дежурном режиме по графикам, установленным приказом главного врача.

Со 2 по 6 января с 15:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.

Для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, со 2 по 6 января жителям области рекомендовано обращаться в поликлиники по месту проживания.

Кроме того, со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 в дежурном режиме будет организовано оказание стоматологической, акушерско-гинекологической, амбулаторной психиатрической, дерматовенерологической и фтизиатрической помощи.

При возникновении экстренных ситуаций звонки принимает Иркутский областной центр медицины катастроф по телефонам 8 (3952) 46−53−04; 46−53−72.

Все медицинские учреждения региона заблаговременно проводят инвентаризацию резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечивая достаточный запас медицинских средств для своевременного оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Особое внимание уделено запасу лекарственных препаратов, применяемых при отравлении спиртосодержащими суррогатами. Всем главным врачам станций переливания крови поручено организовать обеспечение медицинских организаций, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, препаратами крови.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь