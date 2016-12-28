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06:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

Телефон доверия изменится в Иркутской таможне

Номер телефона доверия изменится в Иркутской таможне в 2017 году.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба ведомства, до конца 2016 года звонки принимаются на действующий номер телефона доверия — (3952) 51−28−92, а с 1 января 2017 года на новый — (3952) 23−06−68.

Заместитель начальника таможни по работе с кадрами Елена Микрюкова рассказала, что телефон доверия — один из важных инструментов обратной связи с гражданами и участниками внешнеэкономической деятельности. Он был создан в сентябре 1996 года для получения информации и оперативного реагирования на нарушения в сфере таможенного дела, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые сотрудниками таможни, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Звонки на телефон доверия принимаются и регистрируются круглосуточно, конфиденциальность сообщений гарантируется. По всем сообщениям в обязательном порядке проводится проверка.

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