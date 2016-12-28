Телефон доверия изменится в Иркутской таможне
Номер телефона доверия изменится в Иркутской таможне в 2017 году.
Номер телефона доверия изменится в Иркутской таможне в 2017 году.
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Заместитель начальника таможни по работе с кадрами Елена Микрюкова рассказала, что телефон доверия — один из важных инструментов обратной связи с гражданами и участниками внешнеэкономической деятельности. Он был создан в сентябре 1996 года для получения информации и оперативного реагирования на нарушения в сфере таможенного дела, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые сотрудниками таможни, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
Звонки на телефон доверия принимаются и регистрируются круглосуточно, конфиденциальность сообщений гарантируется. По всем сообщениям в обязательном порядке проводится проверка.