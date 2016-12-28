Погибшая при крушении ТУ-154 хабаровчанка свой последний пост в соцсетях посвятила родным

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

На борту потерпевшего катастрофу самолёта Ту-154 находилась бывшая жительница Хабаровска Оксана Бадрутдинова, работавшая в последние годы помощницей руководителя управления культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова. Её тело в числе первых было опознано в столичном бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на life.ru.

Оксана Бадрутдинова стала одной из тех, кто погиб между небом и морем, пишет издание «Лайф». Чиновница от культуры Министерства Обороны полетела в Сирию, чтоб порадовать военнослужащих и жителей Алеппо праздником.

По роковому стечению обстоятельств жизнь Оксаны Тахировны оборвалась сразу же после дня рождения: 24 декабря ей исполнилось 34 года. Свое последнее фото на страничке в социальной сети Оксана Бадрутдинова запостила как раз в конце памятного для себя дня в аэропорту Чкаловский.

Видимо, это случилось незадолго до вылета рокового борта в Сочи. Снимок на фоне окна аэропорта Оксана Тахировна сопроводила записью «Какое счастье, что в жизни есть день, когда на тебя спускаются миллионы снежинок… Снежинки — это искренние слова близких и родных людей, друзей и случайных знакомых, коллег и просто приятелей…».

Как сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам спорта, культуры и молодежной политики Александр Федосов, в авиакатастрофе над Чёрным морем он потерял троих верных товарищей по работе.

— В этой страшной катастрофе погибли трое моих близких знакомых — Валерий Михайлович Халилов, Антон Николаевич Губанков и его помощник Оксана Бадрутдинова. Всех нас связывала многолетняя работа в культуре. Это были светлые и жизнерадостные люди, для которых и Хабаровск, и наш край не были чужими. Оксана в последний раз была в Хабаровске совсем недавно — участвовала в организации военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», — сообщил Александр Федосов.

По словам запреда краевого правительства, Оксана Бадрутдинова выросла в Хабаровске, окончила здесь школу. Ее отец, Тахир Бадрутдинов, более 10 лет руководил ансамблем песни и пляски Дальневосточного военного округа. В 2005 году был назначен начальником управления культуры администрации Хабаровска.

Ранее стало известно, что на борту самолета также находился полковник Александр Ваганов, работающий в управлении кадров Восточного военного округа. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере одного миллиона рублей семье полковника, у которого осталась жена и две дочери.

Напомним, самолёт вылетел в Сирию рано утром 25 декабря. Всего через несколько минут после взлёта он упал в Чёрное море. На борту находились 92 человека — военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты и представители российских СМИ.