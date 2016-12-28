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06:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Омские врачи впервые пересадили человеку печень от живого донора

Трансплантацию проводила бригада врачей Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА.

Омские хирурги впервые выполнили родственную трансплантацию печени молодой омичке. Донором пациентки стала ее мать, сообщает «Радио Сибирь».

Омичка страдала неизлечимым диффузным заболеванием печени на протяжении длительного времени. Прогнозы врачей были неутешительными. Пациентка стояла в листе ожидания на трансплантацию, но подходящего донора найти не получалось. Тогда мать решила спасти дочь и отдать ей часть своей печени.

Трансплантацию проводила бригада врачей Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России под руководством профессора Владимира Шутова.

По словам медиков, родственная пересадка печени — это «высший пилотаж» в хирургии.

В настоящее время омичка и ее мама находятся на реабилитации. Медики планируют выписать их домой после новогодних праздников. По слова врачей, трудоспособность пациенток будет полностью восстановлена, они смогут вернуться к нормальной жизни.

Отметим, первая операция по пересадке печени была проведена в Омске в конце прошлого года. К внедрению трансплантологии печени врачи Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России готовились на протяжении нескольких лет. В следующем году медики планируют провести еще несколько аналогичных операций. Пока в лист ожидания внесены девять больных, нуждающихся в трансплантации.

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