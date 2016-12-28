Жители Хабаровского края смогут провести ночь в храме
В Амурске в ночь с 28 на 29 декабря пройдет миссионерская акция, организованная православным молодежным движением «Курс-Восток».
В Амурске в ночь с 28 на 29 декабря пройдет миссионерская акция, организованная православным молодежным движением «Курс-Восток».
В мероприятии «Ночь в храме» могут принять участие все желающие. В 21:30 активисты соберутся в амурском храме преподобного Серафима Саровского. С 22:00 по 23:30 будут проведены
Также пришедших ждут «Русские игры» с элементами самообороны и кулачного боя, экскурсия по храму и встреча со священником. После пройдут литургия и общее чаепитие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, в марте 2016 года такая акция впервые прошла в Хабаровске.