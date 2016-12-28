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06:33 (мск), источник: VLADNEWS

Строитель Приморского океанариума — суду: Я вспомнил, Ваша честь!

К Олегу Шишову осталось более 100 вопросов — они перенесены на 2017 год.

Источник: AP 2016

Третий допрос во владивостокском суде отбывающего в Омске наказание бывшего гендиректора НПО 'Мостовик Олега Шишова по делу о Приморском океанариуме оказался вовсе не последним: часть допроса — вопросы обвиняемого в растрате бюджетного миллиарда при строительстве океанариума экс-руководителя Дирекции по строительству в ДФО Андрея Поплавского — перенесена на 2017 год, сообщает корреспондент РИА VladNews. Стоит отметить, что у Андрея Поплавского после заседания 27 декабря осталось к Олегу Шишову более 100 вопросов. Перерыв до 12 января был объявлен в 7 часов вечера по времени Владивостока по причине того, что участники процесса практически перестали понимать как вопросы, так и ответы. Стоит отметить, что допрос перешел в стадию специфичных строительных и экономических понятий и теперь уже касается деталей учета при строительстве Приморского океанариума в 2013 году и начале 2014-го.

Во Фрунзенском суде Владивостока, который рассматривает это дело, становится все «жарче». Так, во время заседания замечания судьи получили все участники процесса, кроме гособвинителя. Напомним, на данный момент Олег Шишов выступает в качестве свидетеля обвинения — и отвечает на вопросы адвокатов и Поплавского.

Допрос 27 декабря начался с того, что Олег Шишов рассказал, что составил подробное объяснение по поводу происходившего в рассматриваемый период строительства океанарима на острове Русский, заявив: «У меня была пауза (с 1 декабря — РИА VladNews), свободное время — и я вспомнил». Это касается подробностей передачи денег Поплавскому, которые, по словам Шишова, происходили в Москве. Правда, временами память у него все же снова пропадала.

Если на предыдущем допросе ответы свидетеля довольно часто содержали фразу «не помню», то к 27 декабря память к Шишову вернулась почти полностью, и он давал уже очень подробные объяснения. Как под конец заседания прокомментировали феномен возвращения памяти к свидетелю сторона защиты и Андрей Поплавский, экс-гендиректор «Мостовика» просто читал протокол своего допроса. С чем председатель судебного заседания не согласилась.

Напомним, судебное рассмотрение этого дела длится уже несколько месяцев. Отметим, что пропавший бюджетный миллиард ищут уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты — о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания неоднократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому регулярно продлевали пребывание в СИЗО.

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