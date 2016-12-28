Строитель Приморского океанариума — суду: Я вспомнил, Ваша честь!
К Олегу Шишову осталось более 100 вопросов — они перенесены на 2017 год.
К Олегу Шишову осталось более 100 вопросов — они перенесены на 2017 год.
Третий допрос во владивостокском суде отбывающего в Омске наказание бывшего гендиректора НПО 'Мостовик Олега Шишова по делу о Приморском океанариуме оказался вовсе не последним: часть допроса — вопросы обвиняемого в растрате бюджетного миллиарда при строительстве океанариума
Во Фрунзенском суде Владивостока, который рассматривает это дело, становится все «жарче». Так, во время заседания замечания судьи получили все участники процесса, кроме гособвинителя. Напомним, на данный момент Олег Шишов выступает в качестве свидетеля обвинения — и отвечает на вопросы адвокатов и Поплавского.
Допрос 27 декабря начался с того, что Олег Шишов рассказал, что составил подробное объяснение по поводу происходившего в рассматриваемый период строительства океанарима на острове Русский, заявив: «У меня была пауза (с 1 декабря — РИА VladNews), свободное время — и я вспомнил». Это касается подробностей передачи денег Поплавскому, которые, по словам Шишова, происходили в Москве. Правда, временами память у него все же снова пропадала.
Если на предыдущем допросе ответы свидетеля довольно часто содержали фразу «не помню», то к 27 декабря память к Шишову вернулась почти полностью, и он давал уже очень подробные объяснения. Как под конец заседания прокомментировали феномен возвращения памяти к свидетелю сторона защиты и Андрей Поплавский,
Напомним, судебное рассмотрение этого дела длится уже несколько месяцев. Отметим, что пропавший бюджетный миллиард ищут уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты — о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.
Заседания неоднократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому регулярно продлевали пребывание в СИЗО.