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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе обнаружена крупная партия незаконного алкоголя

Полицейские изъяли из продажи 1 600 литров спиртного.

В Ленинск-Кузнецком предпринимательница торговала алкогольной продукцией без соответствующих документов.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, торговля велась со склада. Предпринимательница торговала пивом и алкогольными коктейлями. При этом у нее не было соответствующих сертификатов и сопроводительных документов на товар. В отношении предпринимательницы начато административное расследование по ч. 2 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит штраф.

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