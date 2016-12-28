В Кузбассе обнаружена крупная партия незаконного алкоголя

В Ленинск-Кузнецком предпринимательница торговала алкогольной продукцией без соответствующих документов.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, торговля велась со склада. Предпринимательница торговала пивом и алкогольными коктейлями. При этом у нее не было соответствующих сертификатов и сопроводительных документов на товар. В отношении предпринимательницы начато административное расследование по ч. 2 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит штраф.